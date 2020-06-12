星巴克關美加400間店 除因疫情還惹出種族議題民怨
疫情蔓延、種族衝突，美國很不平靜，全球連鎖咖啡龍頭星巴克也受衝擊，不僅因疫情逐漸失去「第三空間」優勢，得關閉上百間店面，還可能因種族議題而流失更多消費者；一份內部文件顯示，星巴克禁止員工穿戴支持「黑人的命也是命」服飾與配件，民眾揚言抵制星巴克。
星巴克塑造的「第三空間」 被疫情重擊
當民眾離開家、辦公室，想找個地方喝咖啡、社交，就到星巴克吧！這是前執行長舒茲（Howard Schultz）的願景，讓星巴克成為居家與工作空間之外的「第三空間」。星巴克消費體驗不僅是一杯咖啡，而是結合產品、空間、人。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言