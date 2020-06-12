星巴克關美加400間店 除因疫情還惹出種族議題民怨

聯合報 / 記者張加
美國網路新聞媒體BuzzFeed News指出，星巴克禁止員工穿戴支持「黑人的命也是命」的服裝與配件，引發爭議，圖為5月底明州抗議民眾拆下星巴克招牌。美聯社
美國網路新聞媒體BuzzFeed News指出，星巴克禁止員工穿戴支持「黑人的命也是命」的服裝與配件，引發爭議，圖為5月底明州抗議民眾拆下星巴克招牌。美聯社

疫情蔓延、種族衝突，美國很不平靜，全球連鎖咖啡龍頭星巴克也受衝擊，不僅因疫情逐漸失去「第三空間」優勢，得關閉上百間店面，還可能因種族議題而流失更多消費者；一份內部文件顯示，星巴克禁止員工穿戴支持「黑人的命也是命」服飾與配件，民眾揚言抵制星巴克。

星巴克塑造的「第三空間」 被疫情重擊

當民眾離開家、辦公室，想找個地方喝咖啡、社交，就到星巴克吧！這是前執行長舒茲（Howard Schultz）的願景，讓星巴克成為居家與工作空間之外的「第三空間」。星巴克消費體驗不僅是一杯咖啡，而是結合產品、空間、人。

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