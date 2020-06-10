輕熟女想生又怕怕 這樣配保險減少後顧之憂

聯合報 / 記者賴昭穎
輕熟女在人生不同階段的保險理財需求也不同。 圖／聯合報系資料照片
輕熟女在人生不同階段的保險理財需求也不同。 圖／聯合報系資料照片

輕熟女在人生不同階段的保險理財需求也不同，不論是單身或人妻，醫療、退休和長照的規畫都不可少；若已身為人母，除了籌措小孩的教育基金和醫療需求，保險專家表示，小孩的個人責任險經常成為許多人忽略但應保障的範圍；對未婚的輕熟女而言，醫療險是不可或缺的保障。

先看實支實付醫療險 適度加上日額型

但醫療險該如何找到符合需求的保障呢？台灣人壽通路一處處長高鶯娟表示，現在醫療技術進步，一般疾病的住院天數相對變少，醫療費用反倒增加。因為現在微創手術傷口小、恢復時間短，可降低疼痛感，多數民眾都會選擇微創手術，但因手術費用不低。建議應檢視實支實付醫療險是否足夠，加上適度的日額型醫療保險，就能有打造一個基礎的醫療保險。

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