【轉型拚免疫8】國民早餐店麥味登 疫外加盟40店還要上櫃
有國民早餐店之稱的麥味登，創立於1987年，命名源自於台語的「賣嘸斷」，但1993年面臨財務危機，其雞肉原料供應商超秦集團董事長卓元裕，為幫助好友，毅然收購這品牌。歷經多年摸索，麥味登以自家雞肉販售雞腿堡，打出品牌名號，躍升為連鎖早餐店霸主之一。
找林依晨代言、賣午晚餐 店面價值大爆發
十多年前，自高中便在集團基層見習的卓元裕之子卓靖倫，開始重新設計LOGO、餐具，找林依晨等藝人當代言人，並將店面價值發揮到最高，開始進軍早午餐市場，讓麥味登徹底轉型。現在麥味登全部開到下午2點，在都會區，還有全天供應早午晚餐的全日店。
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