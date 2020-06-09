【轉型拚免疫8】國民早餐店麥味登 疫外加盟40店還要上櫃

餐廳、飯店業者受新冠肺炎衝擊首當其衝，但遠東集團和國際香格里拉酒店集團合作的「Mega 50餐飲及宴會」，位於新北市板橋最高樓的百揚大樓的48到50樓，在4月初國際疫情的顛峰時展開「微轉型」，不僅做外送、外帶，也賣早餐及午餐便當，這些營收迅速占了營業額的5成以上，目的就是要拚員工零減薪或放無薪假。

2020-06-09 09:00