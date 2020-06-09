【轉型拚免疫8】國民早餐店麥味登 疫外加盟40店還要上櫃

聯合報 / 記者何醒邦
國民早餐店麥味登，揚秦國際企業執行長卓靖倫示範新的ｔｏ－ｇｏ取餐服務。記者邱德祥／攝影
國民早餐店麥味登，揚秦國際企業執行長卓靖倫示範新的ｔｏ－ｇｏ取餐服務。記者邱德祥／攝影

有國民早餐店之稱的麥味登，創立於1987年，命名源自於台語的「賣嘸斷」，但1993年面臨財務危機，其雞肉原料供應商超秦集團董事長卓元裕，為幫助好友，毅然收購這品牌。歷經多年摸索，麥味登以自家雞肉販售雞腿堡，打出品牌名號，躍升為連鎖早餐店霸主之一。

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