這間公司從1個陸製洗衣精瓶蓋缺貨 預見這場瘟疫

新加坡「麵包物語」（Bread Talk）老闆郭明忠是和台灣關係最緊密的新加坡老闆，他曾在台灣做生意，又把鼎泰豐、吳寶春等台灣知名店家帶向國際市場，但6月5日他的「麵包物語」卻在新加坡證交所下市。儒商郭明忠怎麼了？去新加坡還吃得到肉鬆麵包嗎？

2020-06-06 10:46