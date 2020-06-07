這間公司從1個陸製洗衣精瓶蓋缺貨 預見這場瘟疫
知名衛生用品公司「淨七代」（Seventh Generation），在過去三個月美國新冠疫情期間業績幾乎翻倍，該公司執行長柏格斯坦（Joey Bergstein）透露，他們是從今年1月時的一個洗衣精瓶蓋缺貨開始，針對這場危機備戰。
「淨七代」盼決策者考慮對未來7世代衝擊
淨七代成立於1988年，總部設在美國佛蒙特州伯靈頓，專門生產環保清潔用品及紙製品，包括各種衛生紙、紙巾、清潔劑等，2016年由全球最大消費品公司聯合利華收購。該公司宣稱基於保護自然資源及永續，使用生物可分解、無磷、無氯產品，且使用回收包裝。公司名稱中的「七代」，源於北美原住民易洛魁人（Iroquois）的和平大法（The Great Law），該法提到決策者在下決定時，必須考慮對未來七個世代的衝擊。
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