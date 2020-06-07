【轉型拚免疫7】怕疫情重啟趕著結婚 高樓餐廳客人回來了

聯合報 / 記者張曼蘋
由遠東集團和國際香格里拉酒店集團合作的「Mega 50餐飲及宴會」，位於新北市板橋最高樓的百楊大樓（左）中48樓到50樓，地理位置佳。 記者張曼蘋／攝影
由遠東集團和國際香格里拉酒店集團合作的「Mega 50餐飲及宴會」，位於新北市板橋最高樓的百楊大樓（左）中48樓到50樓，地理位置佳。 記者張曼蘋／攝影

餐廳、飯店業者受新冠肺炎衝擊首當其衝，但遠東集團和國際香格里拉酒店集團合作的「Mega 50餐飲及宴會」，位於新北市板橋最高樓的百揚大樓的48到50樓，在4月初國際疫情的顛峰時展開「微轉型」，不僅做外送、外帶，也賣早餐及午餐便當，這些營收迅速占了營業額的5成以上，目的就是要拚員工零減薪或放無薪假。

員工腦力激盪 改賣早餐、便當

Mega 50餐飲及宴會行銷公關總監閻惠瑗表示，餐廳堅持要保護員工的工作權，一路堅持不減薪或放無薪假，大家有了這項共識後，就發想各種開源節流的作法，從內用的餐點微轉型改賣早餐及午餐便當；節流方面則是能省則省，不再請工讀生，並機動調整員工的工作職能，暫時以外送、外帶的部分為主。

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