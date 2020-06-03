名人號召刪抖音 印度對中國的民族主義戰能有勝算？

聯合報 / 記者林以君
旺楚克在喜馬拉雅山腳下，接近中印邊界衝突地區的拉達克拍攝影音，他呼籲印度人一起扺制中國大陸產品。 圖／取自臉書
旺楚克在喜馬拉雅山腳下，接近中印邊界衝突地區的拉達克拍攝影音，他呼籲印度人一起扺制中國大陸產品。 圖／取自臉書

中印「龍象大戰」，從在邊界互丟石頭，現在轉打科技民族主義戰。印度「三個傻瓜」真人版主角旺楚克自上周起，呼籲「一周內完全抵制中國軟體，一年內完全抵制中國硬體」，首先是號召大家一起刪掉手機上的中國抖音App。

三個傻瓜本尊 呼籲拒用中國軟硬體

旺楚克（Sonam Wangchuk）在喜馬拉雅山腳下，接近中印邊界衝突地區的拉達克拍攝影音，他呼籲印度人扺制中國大陸產品，先是刪除抖音這類中製App，長期則拒用中製硬體產品。5月17日，已有一款專門用來「刪除中國手機Apps（Remove China Apps）」的應用程式上市，號稱兩周內下載一百萬次。

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莫迪 抖音 印度

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