這輩子得不到財富自由？ 美千禧世代為何成為最衰一代
出生在1981到1996年的人，在美國被歸類為千禧世代，他們多半教育程度高、族裔多元，但華盛頓郵報近日報導，這是美國史上運氣最差的一代，歷經2-3次經濟衰退，許多人在財務上的損失可能一輩子都無法復原。
千禧世代 歷經3次經濟崩盤
以最年長的千禧世代為例，2001年發生911恐攻時，他們20歲，2008年金融危機席捲全球時，他們27歲，如今新冠病毒帶來史無前例的大失業，他們39歲。華郵指出，千禧世代這輩子都將帶著這幾次經濟危機的傷痕。比起之前世代，他們賺得較少、財富較少、買房較晚，找工作就業時的損失尤其重大。
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