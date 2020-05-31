理財型態被徹底翻轉 歐美人也開始瘋儲蓄

你以為歐美人都不存錢？上周歐洲及美國官方發布的數據打破這項刻板印象，實際情況是：歐美民眾儲蓄率大幅上升，美國4月的個人儲蓄率更寫下有史以來最高紀錄。經濟專家如何看待這個現象？它對投資人又有什麼寓意？

歐洲央行及英格蘭銀行上周發布的數據顯示，歐洲幾個大經濟體三月的儲蓄率遠高於歷年平均值。法國、義大利、西班牙民眾三月份分別存下了200億、168億、101億歐元（約台幣6772億、5688億、3420億元），遠高於各自的平均值38億、34億及23億歐元。同時英國人三月儲蓄額131億英鎊（約台幣4966億元），打破歷來單月紀錄。德國的儲蓄率大減，但那是因為德國人傾向在危機時提領大筆現金放在手邊，這種情況也曾出現在2008年金融危機時。