20歲網路神童CEO 公司沒產品為何能募資近6億

Shane Curran這名愛爾蘭小伙子才20歲，已在資安界闖出名號。去年他從矽谷大咖找到320萬美元的種子基金，5月21日又募集1600萬美元，他賣的產品根本還沒上市，卻有辦法說服臉書（Facebook）前資安主管為他背書並掏錢投資。

6歲寫程式 高中畢業開資安公司

Shane Curran從6歲開始寫程式， 11歲前就已經學得PHP, C, C++, Java, Python, Ruby, Perl 以及 Bash等多種程式語言，12歲時就在愛爾蘭首都都柏林新創競賽冒出頭，那時候他臉上還有點「嬰兒肥」。他的成名作品其實是為了改良學校圖書館不合時宜的借閱系統，解決方案則是用手機掃描書籍上的條碼，更容易借閱。