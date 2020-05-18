沙國被疫情油價夾攻 「幾乎零裁員」是神話或迴光返照

聯合報 / 編譯馮克芸
分析師認為，沙國王儲雄心勃勃的改革計畫已因新冠疫情及油價崩跌而停頓。圖為行人經過沙國吉達市一個購物中心外的看板，看板人物即王儲薩爾曼。美聯社
分析師認為，沙國王儲雄心勃勃的改革計畫已因新冠疫情及油價崩跌而停頓。圖為行人經過沙國吉達市一個購物中心外的看板，看板人物即王儲薩爾曼。美聯社

沙烏地阿拉伯人近年來都知道，世道變了，這個古板的國家出現了國際饒舌巨星及摔角錦標賽，女性可以開車、民眾可以看電影……。但在新冠疫情來襲、國家財富來源石油價格直直落之際，沙國王儲雄心勃勃的改革計畫已停頓，民眾的免費福利逐漸消失，統治者與民眾的關係正在改寫中。

沙國王儲推動轉型 「願景2030」恐夭折

紐約時報報導，沙國王儲穆罕默德．薩爾曼（Mohammed bin Salman，MBS）因體認到沙國無法永遠仰賴石油收入，多年來積極推動社會改革，透過「願景2030」大型經濟計畫，發展旅遊業、娛樂業、未來城市Neom 等，提高沙國經濟多元化。

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