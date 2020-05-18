沙國被疫情油價夾攻 「幾乎零裁員」是神話或迴光返照

永豐金控經營權之爭在主要股東之一的寶佳集團退讓後平和落幕，13日改選後的董事名單淡化前董事長何壽川的家族色彩，但作為大股東的何家對公司仍有實質影響力。在順利完成這場改選後，何壽川要面對的另一個考驗，就是台北地院近日開始審理他所涉的三寶超貸案，他能否藉由律師團的協助在官司中全身而退，仍有待觀察。

2020-05-15 11:29