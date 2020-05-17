防疫推動科技趨勢 遠距醫療、機器人送貨成顯學

聯合報 / 記者張加
在新冠病毒疫情下，遠距診療日益受到重視，也是「無接觸經濟」的重要一環。 路透
在新冠病毒疫情下，遠距診療日益受到重視，也是「無接觸經濟」的重要一環。 路透

防疫期間，民眾生活出現變化，也推進幾項科技趨勢。例如，過去年輕人接受度較高的遠距醫療，因為新冠肺炎疫情，使用者與提供服務的醫療從業人員都增加；而人們減少出門購物、保持社交距離，開始使用機器人送貨、無接觸付費等服務，預期「無接觸經濟」將成未來關鍵。

美國公共衛生非營利組織凱澤家庭基金會（KFF）近日發布文章指出，在新冠肺炎疫情前，美國很少人使用遠距醫療，但在疫情期間，政策制定者、保險公司、衛生體系一直在尋找能夠在家提供醫療服務的方式，以減少病毒傳播，因此提升對遠距醫療的興趣，也擴大實施。

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