【永豐金擋巨鱷2】何壽川挺過寶佳進逼 還有三寶案等著他
永豐金控經營權之爭在主要股東之一的寶佳集團退讓後平和落幕，13日改選後的董事名單淡化前董事長何壽川的家族色彩，但作為大股東的何家對公司仍有實質影響力。在順利完成這場改選後，何壽川要面對的另一個考驗，就是台北地院近日開始審理他所涉的三寶超貸案，他能否藉由律師團的協助在官司中全身而退，仍有待觀察。
鼎興、三寶、輝山案 讓何壽川丟董座
永豐金雖是國內主要民營金控之一，不過，歷經鼎興醫療牙材詐貸案、三寶建設超貸案、輝山乳業假帳風波以及違規讓陸資開戶買進大同公司股票等弊端後，不僅何壽川丟掉永豐金董事長的位子，就連代理董事長邱正雄也因為政治壓力被迫請辭，最後不得不妥協接受空降的中華郵政前董座翁文祺接任，讓永豐金幾乎成了準公股金控。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言