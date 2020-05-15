【永豐金擋巨鱷2】何壽川挺過寶佳進逼 還有三寶案等著他

聯合報 / 記者賴昭穎何醒邦
永豐金控董事改選順利落幕後，何壽川要面對的另一個考驗，就是能否從三寶超貸案官司中全身而退。圖／聯合報系資料照片
永豐金控董事改選順利落幕後，何壽川要面對的另一個考驗，就是能否從三寶超貸案官司中全身而退。圖／聯合報系資料照片

永豐金控經營權之爭在主要股東之一的寶佳集團退讓後平和落幕，13日改選後的董事名單淡化前董事長何壽川的家族色彩，但作為大股東的何家對公司仍有實質影響力。在順利完成這場改選後，何壽川要面對的另一個考驗，就是台北地院近日開始審理他所涉的三寶超貸案，他能否藉由律師團的協助在官司中全身而退，仍有待觀察。

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永豐金雖是國內主要民營金控之一，不過，歷經鼎興醫療牙材詐貸案、三寶建設超貸案、輝山乳業假帳風波以及違規讓陸資開戶買進大同公司股票等弊端後，不僅何壽川丟掉永豐金董事長的位子，就連代理董事長邱正雄也因為政治壓力被迫請辭，最後不得不妥協接受空降的中華郵政前董座翁文祺接任，讓永豐金幾乎成了準公股金控。

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