川普恐終止美中貿易協議？ 學者：機率低於50%

隨著疫情在美持續擴大，美中關係惡化，雙方掀起媒體戰、抗疫宣傳戰，如今可能再掀貿易戰。美國總統川普日前稱，正在掙扎是否終止美中第一階段貿易協議，11日又表示，「沒興趣」與中國大陸重談協議，令外界擔憂簽署僅四個月的貿易協議恐不保。經濟學者則認為，目前看來終止協議的機率低於50%。

朱雲鵬：川普面連任壓力、想轉移疫情

東吳大學講座教授朱雲鵬表示，美國成疫情重災區，川普面臨連任壓力，正想辦法讓疫情變成別人的事；從最近發展看來，包括川普受訪稱第一階段貿易協議讓他很為難、很掙扎，美中高層經貿代表又通話稱一切良好，這些現象表示協議有受疫情影響的可能性，但目前看不出來會重談。