川普恐終止美中貿易協議？ 學者：機率低於50%

聯合報 / 記者張加
今年1月15日，美國總統川普（前右）與中國大陸國務院副總理劉鶴（前左）在白宮簽署美中第一階段貿易協議。路透
今年1月15日，美國總統川普（前右）與中國大陸國務院副總理劉鶴（前左）在白宮簽署美中第一階段貿易協議。路透

隨著疫情在美持續擴大，美中關係惡化，雙方掀起媒體戰、抗疫宣傳戰，如今可能再掀貿易戰。美國總統川普日前稱，正在掙扎是否終止美中第一階段貿易協議，11日又表示，「沒興趣」與中國大陸重談協議，令外界擔憂簽署僅四個月的貿易協議恐不保。經濟學者則認為，目前看來終止協議的機率低於50%。

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川普 疫情 貿易戰

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