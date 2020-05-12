大家都很好奇…疫情為何沒令房市退燒？
內政部昨天公布2019年第4季房價負擔能力指標，以及全國住宅價格指數，趨勢皆堪稱穩定。隨著疫情趨緩，外界都好奇房價是否隨之漲跌。根據近期釋出的房價資料顯示，房價並未出現顯著下跌。銀行調查指出，僅不到3成民眾預期房價會下跌超過3%，但仍有43.5%民眾認為疫情衝擊，會影響未來半年的購屋意願。
政府指標還在去年…仍沒跟上疫情
內政部昨天發布2019年第4季房價負擔能力指標，全國貸款負擔率為35.15％，較上季上升0.42％，與去年同季持平，房價負擔能力為「略低」等級；房價所得比則為8.58倍，較上季上升0.11倍，與去年同季持平。
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