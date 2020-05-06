【名家觀點】學巴菲特投資 超前部署得看3數字

聯合報 / 記者賴昭穎
安聯投信海外投資首席許家豪說，目前原油供過於求情況仍未改善，目前並非投資的好時點。 路透
安聯投信海外投資首席許家豪說，目前原油供過於求情況仍未改善，目前並非投資的好時點。 路透

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，隨著疫情可望逐漸趨緩，民眾關心投資如何「超前部署」，不過「股神」巴菲特日前表示「目前還沒找到吸引人的標的」。至於投資人要如何抓對時間逢低布局，除了要注意「二低一高」的現象，投資更要避開一些地雷，超前部署才有機會超前獲利。

疫情海嘯 投資注意「兩低一高」

巴菲特領導的波克夏海瑟威公司日前公布最新一季財報顯示，波克夏帳上現金來到1372億美元新高，顯示波克夏並未「危機入市」。投資眼光精準的巴菲特在這波疫情海嘯中，採取現金為王的策略，安聯投信海外投資首席許家豪說，現在市場有「兩低一高」，投資人若要超前部署，必須注意這3個指標。

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