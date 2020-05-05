全球20億人陷貧窮危機！ 這次富國也自身難保
新冠肺炎造成全球許多工廠和商家關閉，數億低薪勞工可能因此失業，再次陷入貧困。受疫情影響最嚴重的是在地下經濟體系中工作的全球20億人口，他們領不到失業補助和醫療保障。開發中國家政府也因經濟衝擊無力援助國民。更糟的是，富裕國家自身難保，無力提供開發中國家援助或免除其債務。
紐約時報報導，孟加拉婦女沙希達．哈通12歲輟學後，開始在成衣廠輪班工作，希望幫助家庭脫離貧窮。她的手指因縫製將在歐美國家出售的服飾而經常疼痛，但月薪30美元（約台幣900元）對哈通而言意義重大，意味著家人3餐正常，甚至能吃到雞肉和牛奶等在當地堪稱奢華的食物。哈通在十年後也為自己的子女提供自己沒想像過的好生活。
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