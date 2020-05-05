全球20億人陷貧窮危機！ 這次富國也自身難保

聯合報 / 編譯羅方妤
烏干達政府上月因疫情實施封鎖措施，當地紅十字會義工在首都坎帕拉協助分送食物給受影響的民眾。 法新社
烏干達政府上月因疫情實施封鎖措施，當地紅十字會義工在首都坎帕拉協助分送食物給受影響的民眾。 法新社

新冠肺炎造成全球許多工廠和商家關閉，數億低薪勞工可能因此失業，再次陷入貧困。受疫情影響最嚴重的是在地下經濟體系中工作的全球20億人口，他們領不到失業補助和醫療保障。開發中國家政府也因經濟衝擊無力援助國民。更糟的是，富裕國家自身難保，無力提供開發中國家援助或免除其債務。

紐約時報報導，孟加拉婦女沙希達．哈通12歲輟學後，開始在成衣廠輪班工作，希望幫助家庭脫離貧窮。她的手指因縫製將在歐美國家出售的服飾而經常疼痛，但月薪30美元（約台幣900元）對哈通而言意義重大，意味著家人3餐正常，甚至能吃到雞肉和牛奶等在當地堪稱奢華的食物。哈通在十年後也為自己的子女提供自己沒想像過的好生活。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

新冠肺炎 在家工作

相關新聞

全球20億人陷貧窮危機！ 這次富國也自身難保

新冠肺炎造成全球許多工廠和商家關閉，數億低薪勞工可能因此失業，再次陷入貧困。受疫情影響最嚴重的是在地下經濟體系中工作的全球20億人口，他們領不到失業補助和醫療保障。開發中國家政府也因經濟衝擊無力援助國民。更糟的是，富裕國家自身難保，無力提供開發中國家援助或免除其債務。

機場、航空業推新冠快篩 6300元換14天自由

為使航空旅客回籠，國際機場及航空公司已開始動起來，推出機場新冠快篩，此舉除解除旅客的搭機安全疑慮，對於想避免一入境就浪費時間隔離14天的旅客，也提供了方便。

【轉型拚免疫3】晶華住房慘剩1成 潘思亮用「買吃送住」突圍

平日午後，晶華酒店的大廳仍能見到不少人潮，自助餐客人正排隊等著入內用餐，牛排屋等知名餐廳也有許多常客。晶華向來是觀光飯店業裡的龍頭資優生，面對這波疫情，相較於同業，衝擊算小。

回不去公司了！8成新加坡人就愛在家上班

除了忘記關視訊，豹紋內褲被看光，很多人覺得在家上班「很好啊」。新加坡一項最新調查顯示，即便是軟性封城令結束，每10人中有8人仍想居家工作，並希望至少是一半工時或更長時間可待在家。

疫情衝擊共享經濟 美國Uber恐裁員5千多人

防疫期間，民眾減少出門、保持社交距離，衝擊美國的共享經濟；提供共乘服務的優步（Uber）、Lyft，以及共享單車和電動滑板車的新創公司Lime，都傳出裁員計畫。

非洲向陸喊救命 最大債主的沉默說明一切

新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，非洲情況尤其受到關注，世界銀行與國際貨幣基金日前已宣布提供緊急援助措施，包括免除數十億美元債務，非洲各國也正在呼籲最大債主中國大陸能減免或免除他們的債務，但北京方面一直對此事保持沉默。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。