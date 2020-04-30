為何現金、消費券都比酷碰券好？專家點出關鍵「自由度」

聯合報 / 記者賴昭穎
經濟部擬發放「酷碰券」。政大財政系教授陳國樑認為，從受補助者的滿足感等五個面向來看，不論是現金或消費券，效果都比酷碰券好。，圖為民國九十八年發行的振興經濟消費券。圖／聯合報系資料照片
經濟部擬發放「酷碰券」。政大財政系教授陳國樑認為，從受補助者的滿足感等五個面向來看，不論是現金或消費券，效果都比酷碰券好。，圖為民國九十八年發行的振興經濟消費券。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情重創經濟，為振興經濟，經濟部擬發放「酷碰券」，希望發揮點火效果。然而，紓困和振興經濟本質上是相同的，沒辦法也沒必要切割處理。對於外界聚焦於現金、消費券或酷碰券的經濟效果，從受補助者的滿足感等五個面向來看，不論是現金或消費券，效果都比酷碰券好。

紓困、振興本質相同 硬切無意義

政府的政策思維是經濟不能一直沉悶下去，要想辦法活絡，但所謂的紓困和振興經濟，本質上是相同的，硬要去切割不一定有理論上的根據或必要性。因為紓困主要是要補足失去的購買力，振興則是希望強化購買力，本質上都是要花錢，沒辦法清楚切割，也沒必要去切割，因為不能說這筆錢是紓困、那筆錢是振興的，意義不大。

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消費券 新冠肺炎 疫情紓困

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新冠肺炎疫情重創經濟，為振興經濟，經濟部擬發放「酷碰券」，希望發揮點火效果。然而，紓困和振興經濟本質上是相同的，沒辦法也沒必要切割處理。對於外界聚焦於現金、消費券或酷碰券的經濟效果，從受補助者的滿足感等五個面向來看，不論是現金或消費券，效果都比酷碰券好。

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