泰總理問富豪抗疫妙方「但不是要錢」 泰網友譙翻天

泰國總理帕拉育上周說，要寫信給全國前20大富豪，請他們提供抗疫妙方，帕拉育特別強調「我不是向你們要錢」。這封信已經送出，限一周內回覆，還真有富豪們在媒體麥克風一擺出來立刻就交卷了。另一邊的泰國網民則對「總理向富豪請益」這套橋段，譙翻了。

泰國軍人的行事邏輯是很特別的，軍人認為正常、沒什麼大不了的事，平民百姓雖覺得突兀，但也可以裝得很入戲。陸軍出身的帕拉育在17日電視演說中動之以情，他說，史無前例的新冠肺炎疫情不是政府獨立面對，需要眾志成城。他寫信向20位富豪募集妙方，這封信的主題是「請求全國合作共度新冠肺炎病毒難關」，而且強調不是要大家捐錢。