【轉型拚免疫1】王品要當外送界老大 網紅阿滴都被圈粉

聯合報 / 記者何醒邦
王品旗下17個品牌結盟Uber Eats拚外送，從水餃到牛排都賣，王品執行長李森斌（中）、Uber Eats台灣區總經理李佳穎（左），日前舉行首次聯手17品牌上線記者會。記者林俊良／攝影
王品旗下17個品牌結盟Uber Eats拚外送，從水餃到牛排都賣，王品執行長李森斌（中）、Uber Eats台灣區總經理李佳穎（左），日前舉行首次聯手17品牌上線記者會。記者林俊良／攝影

疫情衝擊，餐飲業哀鴻遍野，連老大哥王品集團的2、3月營收也年減逾二成，且持續滑落中。高層主管原本還在思考何時該出手抗疫，但聽到員工「等死不如被操死」一席話，立刻全體總動員，捲起袖子撩落去。

疫情加速轉型 外送占營業額15%

「老實說，王品沒想過要做外送，但現在外送卻變成餐飲業成長動能，今後還要列入年度業績目標。」王品集團執行長李森斌說，其實去年已開始籌備外送，但今年初碰上疫情，計畫趕不上變化，這兩個月就全力加速研究，日前正式推出外送服務，現在大家都有事忙、充滿活力，「我們要做外送的老大！」

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疫情 品牌 王品 美食外送

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