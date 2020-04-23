從偷油賊到海盜剋星 新加坡油王被負油價打到破產

新冠肺炎疫情造成石油需求減緩，5月美國西德州中級原油（WTI）期貨20日結算價格來到每桶-37.63美元，出現史上首見的負油價，也就是賣家付錢給購買原油的買家。不過，這不表示民眾去加油不但免錢還可退費，因為負油價是期貨交易，而且實際的原油採購是依據現貨價格，因此不會出現加油不用錢的情況。

2020-04-21 14:02