從偷油賊到海盜剋星 新加坡油王被負油價打到破產

聯合報 / 記者林以君
「新加坡油王」林恩強的「興隆集團」受這一波油價暴跌影至深。圖／聯合報系資料照片
「新加坡油王」林恩強的「興隆集團」受這一波油價暴跌影至深。圖／聯合報系資料照片

人稱「新加坡油王」、「OK林」的林恩強（Lim Oon Kuin），近日傳積欠23家銀行達38.5億美元，已向法院申請破產保護。林恩強一手打造海上油品王國超過50年，東南亞油品王國裡，他曾有呼風喚雨的能力，靠著油輪上的名號就能退散麻六甲海峽的海盜。

興隆集團近年未獲利 期貨虧240億

媒體上周報導，林恩強在法院文件表示，今年首季油價慘崩、銀行信貸緊縮、「興隆集團(Hin Leong)」遭到融資追繳，導致該公司現金儲備「嚴重耗盡」。為籌現金，公司出售大量的銀行擔保品。路透目擊的法院文件顯示，林恩強的法院書面證詞稱，儘管2019年10月為止的營業年度，該公司申報淨利7820萬美元，但「過去幾年興隆都未獲利」，這些年來該公司「期貨損失約達8億美元（約台幣240億元），這些數據未反映在財報上。」

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新加坡 索馬利亞海盜 油價 原油價格

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人稱「新加坡油王」、「OK林」的林恩強（Lim Oon Kuin），近日傳積欠23家銀行達38.5億美元，已向法院申請破產保護。林恩強一手打造海上油品王國超過50年，東南亞油品王國裡，他曾有呼風喚雨的能力，靠著油輪上的名號就能退散麻六甲海峽的海盜。

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