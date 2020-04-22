離線可付…大陸推數位人民幣 大國競爭搶先機
黑錢從此難匿蹤？
大陸央行（中國人民銀行）最近準備推出法定數位貨幣，中國農業銀行日前對央行數位貨幣DCEP（Central Bank Digital Currency ）的錢包內部測試。同時，包括深圳、蘇州、成都、雄安四地也開始試點。未來大陸四大國有銀行和三大電信商，網路銀行螞蟻金服和騰訊都將在數位貨幣裡扮演一定角色。
一位大陸國有銀行高層向中國經營報透露，目前版本應只是階段性產品，四個試點城市，分工各有側重。大陸網友則嘆道，以後進入無紙化貨幣，各種貪腐、灰色和黑色收入，都逃不掉了。
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