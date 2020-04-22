離線可付…大陸推數位人民幣 大國競爭搶先機

聯合報 / 記者賴錦宏
大陸發布DCEP央行數位貨幣有望降低紙幣發行成本，重塑支付生態，拓展商業銀行生存空間。 圖／取自新浪微博
大陸發布DCEP央行數位貨幣有望降低紙幣發行成本，重塑支付生態，拓展商業銀行生存空間。 圖／取自新浪微博

黑錢從此難匿蹤？

大陸央行（中國人民銀行）最近準備推出法定數位貨幣，中國農業銀行日前對央行數位貨幣DCEP（Central Bank Digital Currency ）的錢包內部測試。同時，包括深圳、蘇州、成都、雄安四地也開始試點。未來大陸四大國有銀行和三大電信商，網路銀行螞蟻金服和騰訊都將在數位貨幣裡扮演一定角色。

一位大陸國有銀行高層向中國經營報透露，目前版本應只是階段性產品，四個試點城市，分工各有側重。大陸網友則嘆道，以後進入無紙化貨幣，各種貪腐、灰色和黑色收入，都逃不掉了。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

人民幣 中國人民銀行 虛擬貨幣

相關新聞

離線可付…大陸推數位人民幣 大國競爭搶先機

黑錢從此難匿蹤？

負油價是小確幸？ 背後隱憂你我生活都躲不過

新冠肺炎疫情造成石油需求減緩，5月美國西德州中級原油（WTI）期貨20日結算價格來到每桶-37.63美元，出現史上首見的負油價，也就是賣家付錢給購買原油的買家。不過，這不表示民眾去加油不但免錢還可退費，因為負油價是期貨交易，而且實際的原油採購是依據現貨價格，因此不會出現加油不用錢的情況。

加油免錢？史上首見負油價 必知三件事

國際油價出現前所未見崩盤走勢，五月交貨的美國西德州輕原油20日開盤後價格一路下跌，台灣時間21日清晨2點過後，跌為負值，2點半左右一度出現每桶負39美元（約台幣負1182元），即賣方賣出一桶原油，還需倒貼台幣近1200元。這是怎麼回事？

疫情摧毀全球化？紐時：美國不再是世界經濟中心

新冠病毒徹底破壞世界經濟，世人可能需多年時間才能掌握確切變貌，紐約時報分析說，跡象顯示，美國朝向民族主義發展、中國持續崛起這兩項趨勢，可能因新冠疫情而增強，且專家說，各國都在反思：未來要依賴他國到什麼程度？

什麼都能賣 陸「直播帶貨」因疫情一夕爆熱

2020年新冠肺炎疫情，催生並帶動大陸一些副業甚至成為主業，其中最紅的就是「直播帶貨」，只要一部手機就可透過網路把各原地的商品推銷出去，省去中間商剝削、壓低成本，達到雙贏。

真品平行輸入判不侵權 代理商：誰還要爭商標權

坊間常見水貨商進口「真品平行輸入商品」到國內販售，過去被認為侵害台灣代理商的商標權。但最高法院日前針對一起個案做出罕見判決，推翻一、二審法律見解，及經濟部智慧財產局對商標法的看法，認為水貨商並未侵害代理商的商標權，將原判決發回智慧財產法院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。