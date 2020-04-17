疫期求生記…為何買車這事再也回不去？

新冠肺炎疫情衝擊美國各行業生意，一家位於華府的餐廳出「奇」招，推出印有防疫主管佛奇（Anthony Fauci）頭像的袋裝調酒飲料，周六晚間可售出300多袋。其他如健身、汽車等產業，也在摸索新的經營模式，汽車經銷商認為，疫情將徹底改變美國民眾買車的方式。

美國傳染病專家、過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci），被部分台灣媒體稱為「美版阿中」。佛奇具豐富防疫經驗、公衛專業，備受民眾信賴，成了許多人的偶像，陸續出現印有佛奇照片或圖像的商品，包括T恤、襪子、馬克杯、蠟燭等，最近還出現佛奇袋裝飲料，且不少人已在推特分享、討論。