疫期求生記…為何買車這事再也回不去？
新冠肺炎疫情衝擊美國各行業生意，一家位於華府的餐廳出「奇」招，推出印有防疫主管佛奇（Anthony Fauci）頭像的袋裝調酒飲料，周六晚間可售出300多袋。其他如健身、汽車等產業，也在摸索新的經營模式，汽車經銷商認為，疫情將徹底改變美國民眾買車的方式。
美國傳染病專家、過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci），被部分台灣媒體稱為「美版阿中」。佛奇具豐富防疫經驗、公衛專業，備受民眾信賴，成了許多人的偶像，陸續出現印有佛奇照片或圖像的商品，包括T恤、襪子、馬克杯、蠟燭等，最近還出現佛奇袋裝飲料，且不少人已在推特分享、討論。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言