不只中共紅二代…美國第一駙馬 紓困防疫通吃

庫許納 掛名白宮顧問 權力非常大

川普任用親貴，毫不顧忌，第一駙馬庫許納雖然只是白宮顧問，下轄「美國創意辦公室」（Office of American Innovation），但卻形同不管部部長，凡是有危機，川普必令自己的女婿，找一批人，組成臨時小組，權力大得不得了，國會卻監督不到他，前一陣子是以巴中東方案，現在則是新冠疫情。

駙馬爺主管的這個項目有個代號「空橋計畫」（Project Airbridge），目的是在空中交通斷絕之際，動員民間業者，把防疫戰略物資運進美國，目前是委任5家私營醫療公司在海外採購物資，由美國政府組織UPS的25架次包機運送回國。