不只中共紅二代…美國第一駙馬 紓困防疫通吃
庫許納 掛名白宮顧問 權力非常大
川普任用親貴，毫不顧忌，第一駙馬庫許納雖然只是白宮顧問，下轄「美國創意辦公室」（Office of American Innovation），但卻形同不管部部長，凡是有危機，川普必令自己的女婿，找一批人，組成臨時小組，權力大得不得了，國會卻監督不到他，前一陣子是以巴中東方案，現在則是新冠疫情。
駙馬爺主管的這個項目有個代號「空橋計畫」（Project Airbridge），目的是在空中交通斷絕之際，動員民間業者，把防疫戰略物資運進美國，目前是委任5家私營醫療公司在海外採購物資，由美國政府組織UPS的25架次包機運送回國。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言