新加坡罕見效法他國 就怕賠光千億棺材本
新加坡幾乎從來都是別國學習的榜樣，很少看到星國如此坦白地自陳，要向別的國家看齊。這次，新加坡總理李顯龍在阻斷疫情擴散的作法上，以紐西蘭為師。新加坡環境暨水源部長馬善高更說重話，如果新加坡人民再不聽勸、私自聚會，不但會罰、會關，相當於超過1000億台幣的紓困經費也可能白花了。
新加坡三波紓困 已投破兆元
新加坡為了救經濟，前後推出三波紓困方案，總計投入近600億星幣（約合台幣1.26兆元）的紓困預算，相當於國內生產毛額（GDP）的12%。最新一波是本月6日宣布的50億星幣（約合台幣1081億元）補貼措施。
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