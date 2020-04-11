新加坡罕見效法他國 就怕賠光千億棺材本

聯合報 / 記者林以君
新加坡移工宿舍成為最新群聚感染來源，當局將挪出軍營及空置組屋，疏散移工。圖為南亞移工報到後，住進軍營。歐新社
新加坡移工宿舍成為最新群聚感染來源，當局將挪出軍營及空置組屋，疏散移工。圖為南亞移工報到後，住進軍營。歐新社

新加坡幾乎從來都是別國學習的榜樣，很少看到星國如此坦白地自陳，要向別的國家看齊。這次，新加坡總理李顯龍在阻斷疫情擴散的作法上，以紐西蘭為師。新加坡環境暨水源部長馬善高更說重話，如果新加坡人民再不聽勸、私自聚會，不但會罰、會關，相當於超過1000億台幣的紓困經費也可能白花了。

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新加坡 紐西蘭 封城 移工

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