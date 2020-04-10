戴口罩省下治裝費？口袋沒變淺 只是改買這些

聯合報 / 記者張加
新冠肺炎疫情延燒，台灣人外出幾乎都會戴口罩，觀察景氣的指標之一「口紅指數」（lipstick index）恐不適用，消費轉為偏重防疫、養生。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情延燒，台灣人外出幾乎都會戴口罩，觀察景氣的指標之一「口紅指數」（lipstick index）恐不適用，消費轉為偏重防疫、養生。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情延燒，台灣人外出幾乎都會戴口罩，觀察景氣的指標之一「口紅指數」（lipstick index）恐不適用；但分析師認為，消費者對口紅的消費力道仍強，只是因疫情關係，轉為購買潤色護唇膏等具保養功能的美妝商品，疫情期間消費偏重防疫、養生、加強免疫力。

「口紅指數」（或稱口紅效應）是由雅詩蘭黛集團前總裁蘭黛（Lenard Lauder）提出，他從公司營收數字分析，發現口紅銷售量在90年代美國經濟衰退期和2001年911恐怖襲擊事件中，逆勢熱銷；說明經濟不好時，民眾仍會消費，但會購買相對廉價的口紅。

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