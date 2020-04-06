不只生物學家 經濟學者也要靠研究「拯救世界」

聯合報 / 編譯馮克芸
紐時報導，經濟學家現在爭相研究新冠疫情相關題目，例如呼吸器市場。圖為德國漢堡大學教學醫院醫師3月25日研習呼吸器操作。 美聯社
紐時報導，經濟學家現在爭相研究新冠疫情相關題目，例如呼吸器市場。圖為德國漢堡大學教學醫院醫師3月25日研習呼吸器操作。 美聯社

新冠疫情蔓延全球，經濟學家都在研究什麼題目？紐約時報報導，當流行病學、病毒學和其他衛生專家忙著研發疫苗、尋求對治策略，經濟學家也已開始圍繞著新冠病毒，了解這個被病毒感染到翻天覆地的世界。

若有呼吸器市場 就能調控供需

美洲開發銀行經濟學家史坦（Ernesto Stein）一向把時間花在思考拉丁美洲工業政策，但最近紐時一張美國地區醫院地圖，躍入他的眼簾，圖中顯示美國哪些地區已是疫情重災區，哪些地區還有資源可釋出利用。他想到，這是個經濟學家可幫忙解決的問題：若有「呼吸器市場」，就可協助紓解短缺，或可拯救千百萬人；現在這個市場不存在，或「市場失靈」，因為沒有法規或合約能確保目前需要呼吸器的州，未來能把機器還回去。

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這些行業逆勢徵才 求職者不能不懂線上面試

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