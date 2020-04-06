微利時代4心法守錢包 定存也不怕通膨吃掉

聯合報 / 記者戴瑞瑤
新台幣一年期定存利率跌破1%，定存族每年的利息恐被通膨吃掉。圖／聯合報系資料照片
新台幣一年期定存利率跌破1%，定存族每年的利息恐被通膨吃掉。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情影響，央行在3月19日宣布降息一碼，銀行的各年期存款利率多數連動調降一碼，新台幣一年期定存利率跌破1%，定存族每年的利息恐被通膨吃掉，錢放在銀行只會愈存愈薄，這時必掌握4大策略，讓自己在「微利時代」仍能守住荷包不縮水。

招式一：到期定存轉固定利率

銀行主管表示，央行降息後許多人會把錢拿出來投入資本市場，但如果完全不懂投資只會定存，且認為央行未來還會降息，可以選擇固定利率而不是機動利率，確保在定存合約期間，不論央行調升或調降利率，都是依照存入當時的固定利率來計算利息。但若定存合約到期後，認為利率趨勢走升，可再選擇機動利率。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

保險 台股 保費 新冠肺炎

相關新聞

微利時代4心法守錢包 定存也不怕通膨吃掉

受新冠肺炎疫情影響，央行在3月19日宣布降息一碼，銀行的各年期存款利率多數連動調降一碼，新台幣一年期定存利率跌破1%，定...

3天17萬到帳！ 柏林新冠補助 效率嚇到市民

新冠疫情重創全球經濟，各國紛紛推出紓困或救濟方案，一般人預料，實際領到款項可能需要一陣子，但德國柏林市一名自由接案的攝影家上周二（3月31日）有台幣16.9萬元入帳，離他提出申請只有3天。

資通訊產品關稅諮商破局 台灣向WTO控訴印度

印度持續調高手機等資通訊產品關稅，台灣去年9月向世界貿易組織（WTO）提出諮商請求，但台印協商破局，台灣已於今年3月底向WTO提出成立爭端解決小組請求；政院官員指出，這是台灣在WTO告印度，首次走到提出成立爭端解決小組這一步，台灣有把握會贏。

找F1組呼吸器國際隊 英國複製二戰逆轉勝

如果噴火式戰機（spitfire）是英國在二戰得以轉危為安、甚至逆轉勝的關鍵，現在的英國正重整工業革命發源地的金字招牌，號召Dyson、JCB等英國本土企業，以及F1一級方程式賽車 Mercedes-AMG車隊等重要大咖，成為製造新款呼吸器的國家隊、國際隊。

這些行業逆勢徵才 求職者不能不懂線上面試

新冠肺炎疫情衝擊經濟，許多人因此失業，但仍有企業持續徵才。在美國，電商亞馬遜、零售商沃爾瑪、食材配送公司「藍圍裙」（Blue Apron）等，都增聘員工；在台灣，電子資訊、軟體、半導體相關產業維持徵才計畫，房仲業職缺數還增加。疫情影響就業市場、企業徵才方式也從實體轉為線上面試，想找工作的民眾，也得改變求職策略。

日職場倫理向疫情低頭 在家上班不再羞恥了

日本政府多年來一直試著鼓勵企業實施「彈性工作模式」，但民間乏人響應，因為遠距工作、在家工作跟日本人對「上班」的既定印象完全不同，日本上班族就是覺得西装筆挺長時間坐在辦公桌前，才算在工作。 如今新

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。