微利時代4心法守錢包 定存也不怕通膨吃掉

受新冠肺炎疫情影響，央行在3月19日宣布降息一碼，銀行的各年期存款利率多數連動調降一碼，新台幣一年期定存利率跌破1%，定存族每年的利息恐被通膨吃掉，錢放在銀行只會愈存愈薄，這時必掌握4大策略，讓自己在「微利時代」仍能守住荷包不縮水。

招式一：到期定存轉固定利率

銀行主管表示，央行降息後許多人會把錢拿出來投入資本市場，但如果完全不懂投資只會定存，且認為央行未來還會降息，可以選擇固定利率而不是機動利率，確保在定存合約期間，不論央行調升或調降利率，都是依照存入當時的固定利率來計算利息。但若定存合約到期後，認為利率趨勢走升，可再選擇機動利率。