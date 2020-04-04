找F1組呼吸器國際隊 英國複製二戰逆轉勝

Yani是我每去印尼必找的翻譯，她在WeChat上告訴我，印尼首都雅加達之所以到目前為止都沒有宣布「封城（lockdown）」，不是不想，而是無法、也不能「封城」。整個大雅加達地區3000萬人口，雖有

2020-04-01 20:52