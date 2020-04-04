找F1組呼吸器國際隊 英國複製二戰逆轉勝
如果噴火式戰機（spitfire）是英國在二戰得以轉危為安、甚至逆轉勝的關鍵，現在的英國正重整工業革命發源地的金字招牌，號召Dyson、JCB等英國本土企業，以及F1一級方程式賽車 Mercedes-AMG車隊等重要大咖，成為製造新款呼吸器的國家隊、國際隊。
急叩Dyson做呼吸器 10天交差
英國首相強生3月17日打電話給製造吸塵器的Dyson公司負責人，請他們協助在10天內開發出新款呼吸器，Dyson曾製造世上第一個旋風分離式吸塵器、第一支無葉片風扇，10天後，他們已把新款呼吸器原型機交出來。英國政府訂了1萬台，也協助另一家原本因為新冠肺炎疫情而休業的重機製造商JCB復工，專為Dyson開生產線製造呼吸器。
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