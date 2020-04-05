資通訊產品關稅諮商破局 台灣向WTO控訴印度

印度持續調高手機等資通訊產品關稅，台灣去年9月向世界貿易組織（WTO）提出諮商請求，但台印協商破局，台灣已於今年3月底向WTO提出成立爭端解決小組請求；政院官員指出，這是台灣在WTO告印度，首次走到提出成立爭端解決小組這一步，台灣有把握會贏。

歐盟、日本 也對印度關稅發難

印度政府自2014年實施「印度製造」（Make in India）政策後，開始陸續調高部分資通訊產品關稅；台灣在2019年9月2日對印度提出諮商請求，11月21日台印在日內瓦進行諮商，2020年3月24日我國提出成立小組請求。除了台灣，歐盟、日本也針對印度調高資通訊產品關稅提出成立小組請求。