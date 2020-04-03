這些行業逆勢徵才 求職者不能不懂線上面試
新冠肺炎疫情衝擊經濟，許多人因此失業，但仍有企業持續徵才。在美國，電商亞馬遜、零售商沃爾瑪、食材配送公司「藍圍裙」（Blue Apron）等，都增聘員工；在台灣，電子資訊、軟體、半導體相關產業維持徵才計畫，房仲業職缺數還增加。疫情影響就業市場、企業徵才方式也從實體轉為線上面試，想找工作的民眾，也得改變求職策略。
根據104人力銀行資料，今年3月需求人數最多的前五大產業：一，電子資訊、軟體、半導體相關業；二，批發、零售、傳直銷業；三，住宿、餐飲服務業；四，一般製造業；五，建築營造及不動產相關業。
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