各國政府強行救市 疫情過後…還有自由市場嗎

行政院剛剛通過防疫紓困特別預算1兆500億元，環顧全球受疫情重擊的經濟，各國政府也莫不大舉介入救市，雖然疫情終究有結束的一天，可是經過這次紓困之後，可能回不去原貌了，政府在經濟角色將會持續地極大化，無論是企業或人民都會認為，這是常態，而不是救市的權宜之計。

企業關門、有人失業…本是正常景氣循環

本來在景氣循環中，沒有效率的企業就應該破產，經濟合作暨發展組織（OECD）成員國家一年平均有8%企業關門，而10%的失業率被認為是健康的，但現在疫病來襲被認為是非常狀況，不是正常景氣循環，政府要盡全力防止這些企業破產，防止這些工人失業。