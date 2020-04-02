各國政府強行救市 疫情過後…還有自由市場嗎

聯合報 / 記者郭崇倫
全球經濟受疫情重擊，各國中央銀行都成了政府救市工具。 圖／聯合報系資料照片
全球經濟受疫情重擊，各國中央銀行都成了政府救市工具。 圖／聯合報系資料照片

行政院剛剛通過防疫紓困特別預算1兆500億元，環顧全球受疫情重擊的經濟，各國政府也莫不大舉介入救市，雖然疫情終究有結束的一天，可是經過這次紓困之後，可能回不去原貌了，政府在經濟角色將會持續地極大化，無論是企業或人民都會認為，這是常態，而不是救市的權宜之計。

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新冠肺炎 央行 破產

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