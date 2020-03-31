【名家觀點】後疫情經濟 蘇孟宗：中小企要靠結盟布局全球
新冠肺炎疫情在中國大陸爆發後，一度造成全球供應鏈的斷鏈危機，凸顯製造業全球布局的重要性。事實上，在地經濟、科技分流與疫情帶動的風險控管意識等三大因素影響下，廠商全球布局的趨勢將持續進行。值得注意的是，相對於大企業，全球布局對中小企業的挑戰較大，是否透過結盟的方式因應，是未來要注意的重點。
製造業全球布局原來就持續在進行，美中科技紛爭時加速推動，儘管因這次疫情可能減緩，但方向不會變。比方說，美國說供應鏈要去美國，廠商就拉著上下游一起去；但中小製造業是要持續關心的對象，因為以往它可以去單一國家如大陸、越南，只要守住當地、做到極優化即可，但未來可能還不夠，須做到全球布局。
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