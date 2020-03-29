鐵鳥不飛的悲傷預言…更慘烈的災難數周降臨

聯合報 / 記者林以君
歐盟及全球超過100國封鎖或管制邊境後，瑞士航空停飛。路透
歐盟及全球超過100國封鎖或管制邊境後，瑞士航空停飛。路透

國際航空運輸協會（IATA）執行長兼總幹事朱尼艾克是感性的高階管理人，3周前他用紳士般筆調撰文，力勸各國大力挽救疫情下的航空業。本周稍早，他急了，因為3周之內，航空業的預期虧損暴增一倍，若是困境未解，接下來數周內，半數航空公司可能面臨破產

朱尼艾克（Alexandre de Juniac）曾是法航暨荷航老闆，扛過營運重任，他面對的是，各國際航線受封城、鎖國影響，退票比訂位多，客機占滿停機坪。新冠肺炎疫情導致全球超過百國封鎖邊境，各航空公司國際航線不分體質，載客率持續探底，他站上第一線請各國全力紓困。

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航線 新加坡航空 破產

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國際航空運輸協會（IATA）執行長兼總幹事朱尼艾克是感性的高階管理人，3周前他用紳士般筆調撰文，力勸各國大力挽救疫情下的航空業。本周稍早，他急了，因為3周之內，航空業的預期虧損暴增一倍，若是困境未解，接下來數周內，半數航空公司可能面臨破產。

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