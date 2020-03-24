東奧若延不只衝擊日本經濟 這些產業也重傷

受新冠肺炎疫情衝擊，原定7月登場的東京奧運延賽恐成定局，若比賽延到明年舉行，奧運商機消失，將成為拖累日本今年經濟的另一隻「灰犀牛」。然而，受到波及的不只是日本經濟，包括面板、博奕等產業，也都將因此受到影響。

日本經濟去年受到美中貿易戰、調高消費稅等因素影響，經濟成長率不到1%，原本希望藉由今年舉辦夏季奧運，能為經濟成長注入一劑強心針。不過，新冠肺炎疫情爆發，中國大陸經濟受創，日本出口連帶受傷，加上日企營收減少衝擊就業，疫情又影響日本觀光，我中央銀行日前已將日本今年GDP成長預測下修至-0.3%。