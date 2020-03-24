美專家提醒川普 小心大陸「後疫情戰略」

群組裡那句「我很幸運地失業了」。大家心頭笑翻了，還是得憋著。過去3年，每年除了春節那個月，其餘11個月，記者的這名友人得每個月飛到對岸一次，短則5天，長則一周。走機場、入海關像是進家裡廚房，短期出差的樂趣與疲累，沒人比他清楚。

2020-03-21 13:15