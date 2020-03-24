美專家提醒川普 小心大陸「後疫情戰略」
新冠肺炎疫情期間，美國與中國大陸互相指責，有媒體形容病毒將美中關係送進「急診室」；美國最近出現「疫情對中共有利」的論點，部分美國學者、專欄作家發表文章，指北京準備利用疫情危機推進其對美經貿戰略，提醒川普政府不要只顧防疫，而忽視北京的野心。
「陸復原扭轉經濟情勢 搶占關鍵產業」
華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）近日引用「地平線諮詢公司」報告發表評論，指中國大陸有個「後疫情戰略」，計畫利用疫情造成西方經濟低迷，讓自己成為第一個從疫情復原的國家，以尋求更多外國直接投資、搶占關鍵產業，並扭轉美國針對中方所採取的經濟行動，使其得以占上風。
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