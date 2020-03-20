不出國有獎金！歐美疫情爆炸 外商好怕

聯合報 / 記者張加
新冠肺炎在歐美疫情蔓延，外商紛採取進一步措施，會計師事務所安侯建業（KPMG）研發「健康打卡」系統，還隨疫情發展增加回報接觸史的功能，圖為示意圖。 路透
新冠肺炎在歐美疫情蔓延，外商紛採取進一步措施，會計師事務所安侯建業（KPMG）研發「健康打卡」系統，還隨疫情發展增加回報接觸史的功能，圖為示意圖。 路透

新冠肺炎在歐美疫情蔓延，台灣近期確診個案多數為境外移入，易接觸到外籍人士、員工常因公旅遊的外商紛採取進一步因應措施，會計師事務所安侯建業（KPMG）研發「健康打卡」系統，還隨疫情發展增加回報接觸史的功能。電商蝦皮補貼員工取消旅遊行程衍生的費用，今年度未赴海外旅遊的員工，將有「防疫獎金」。

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新冠肺炎疫情初期，KPMG便成立專門工作小組防疫，隨疫情更新規範，目前採分組輪流在家工作，KPMG人資長張淑瑩表示，已完成「壓力測試」，確保千人以上員工在外辦公時，VPN（虛擬私人網路）沒有問題，萬一大樓出現確診案例，需要全面在家工作，公司已準備好。

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