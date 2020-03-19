救市王牌提前出手 疫情若再亂 國家隊還有招？

聯合報 / 記者賴昭穎
新冠肺炎疫情對全球經濟衝擊超乎預期，台股跌破萬點後持續探底，投資人望股興嘆。 記者曾吉松／攝影
新冠肺炎疫情對全球經濟衝擊超乎預期，台股跌破萬點後持續探底，投資人望股興嘆。 記者曾吉松／攝影

新冠肺炎疫情引發全球股災，台股跌破萬點後持續探底，財政部、中央銀行和金管會昨天分別宣布多項政策，政府的救市作為從初期的信心喊話正式進入實際措施階段。三大財金部會聯手救市並不常見，但下這樣的政策猛藥也是兩面刃，政府一口氣丟出國安基金護盤降息等「王牌」，如果疫情持續添亂，投資人信心流失，政府救市的「超前部署」會否成為「病急亂投醫」，屆時還有多少政策工具可用，才是最需要擔心的。

各國救市 財政政策砸2兆美元

這一波新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊的確超乎預期，從原本的供給面受影響擴大到需求面跟著減緩，疫情更從最初的區域性擴及全球，對經濟的衝擊恐更甚於2008年的金融海嘯。尤其在疫情蔓延到歐美後，全球資本市場陷入恐慌，各國紛紛祭出救市方案，而過去幾年利率走低，在貨幣政策發揮空間極其有限的情況下，只能靠財政政策，初估目前為止各國合計祭出金額近兩兆美元的方案。

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