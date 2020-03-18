每人領3萬！美國救經濟 不用台灣模式有原因

聯合報 / 記者張加
新冠疫情衝擊美國經濟，美國川普政府考慮發放每人約1000美元現金。 路透
新冠疫情衝擊美國經濟，美國川普政府考慮發放每人約1000美元現金。 路透

新冠肺炎疫情衝擊經濟，美國總統川普擬發放每人約1000美元現金（約新台幣3萬元），台灣則是祭出800元新台幣的振興抵用券；政府究竟該發現金，還是發放設限制的抵用券，引發討論，對此中央大學經濟學系教授、國發會前副主委邱俊榮支持台灣方案，但也建議政府，若台灣經濟受衝擊的嚴重程度可比金融海嘯時期，應考慮提高抵用券額度到約5000元新台幣。

專家：台灣「800元額度低了一些」

中央研究院經濟所研究員簡錦漢也指出，800元額度低了一些，若發個幾千元，消費成效較好；簡錦漢解釋，對某些消費者而言，可能懶得花這800元，但若發放幾千元，可能讓民眾有意願赴較遠的景點、花較長的時間旅遊，如此除了使用抵用券，還可能會從自己口袋掏錢消費。換言之，也就是產生乘數效應。

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