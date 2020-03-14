你家衣櫃比香港公寓還大 恭喜！你是富豪了

有一篇文章提到，要分辨眼前這位是否是「瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）」的十個特徵之一是，「你的衣櫃，是否比大部分香港人的公寓還大？」萊坊（Knight Frank ）3月初公布2020財富報告（The Wealth Report）中定義，財產超過美金3千萬元（近台幣9億元）就是「富豪」。

2019年富豪增幅 南韓衝最快

報告中指出，南韓在2019年的全球「富豪」增加最多，增幅達22%、共1038人。南韓的「富豪」增加比率22%，遠高於全球的6%，也比亞洲的13%高。