廉價資金撐起的牛市 一支「新冠番仔火」就炸光光

十多年前的本土夯劇「霹靂火」中，主角劉文聰有一句「送你一桶汽油、一支番仔火」的經典台詞。歐美股市9日重挫，如果新冠肺炎疫情擴散到歐美是支番仔火，那麼沙烏地阿拉伯和俄羅斯掀起的石油戰爭，無疑是造成資本市場炸開的那桶汽油。問題是，這場大火就算暫時滅了，底下的火種恐難以迅速降溫，隨時可能因為另一個引信再度燃起。

不論是對抗疫情，或是面對資本市場波動，不確定性和信心都是影響群眾心理的關鍵因素。民眾會搶買、甚至囤積口罩，反映對疫情能否控制的疑慮；投資人會恐慌性地拋售持股，則是擔憂經濟前景不明，產生的非理性舉措。就以美國聯準會日前無預警降息兩碼，不但救市不成、反而引發美股重挫，就是因為聯準會的意外之舉，引發市場恐懼情緒升溫，認為若非經濟面臨衰退，聯準不會使出這樣的緊急手段。