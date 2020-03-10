廉價資金撐起的牛市 一支「新冠番仔火」就炸光光

聯合報 / 記者賴昭穎
美股三大指數9日全面慘跌超過7%，除新冠肺炎疫情蔓延對實體經濟的衝擊，還加上沙國宣布將增產石油報復俄國。加深油價重挫的走勢與預期，讓全球經濟雪上加霜。路透
美股三大指數9日全面慘跌超過7%，除新冠肺炎疫情蔓延對實體經濟的衝擊，還加上沙國宣布將增產石油報復俄國。加深油價重挫的走勢與預期，讓全球經濟雪上加霜。路透

十多年前的本土夯劇「霹靂火」中，主角劉文聰有一句「送你一桶汽油、一支番仔火」的經典台詞。歐美股市9日重挫，如果新冠肺炎疫情擴散到歐美是支番仔火，那麼沙烏地阿拉伯和俄羅斯掀起的石油戰爭，無疑是造成資本市場炸開的那桶汽油。問題是，這場大火就算暫時滅了，底下的火種恐難以迅速降溫，隨時可能因為另一個引信再度燃起。

不論是對抗疫情，或是面對資本市場波動，不確定性和信心都是影響群眾心理的關鍵因素。民眾會搶買、甚至囤積口罩，反映對疫情能否控制的疑慮；投資人會恐慌性地拋售持股，則是擔憂經濟前景不明，產生的非理性舉措。就以美國聯準會日前無預警降息兩碼，不但救市不成、反而引發美股重挫，就是因為聯準會的意外之舉，引發市場恐懼情緒升溫，認為若非經濟面臨衰退，聯準不會使出這樣的緊急手段。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

實體經濟 疫情 美股

相關新聞

廉價資金撐起的牛市 一支「新冠番仔火」就炸光光

十多年前的本土夯劇「霹靂火」中，主角劉文聰有一句「送你一桶汽油、一支番仔火」的經典台詞。歐美股市9日重挫，如果新冠肺炎疫...

【疫情衝擊經濟2】何時會大難臨頭？ 理髮店會告訴你

許多人把2003年SARS疫情對全球經濟的衝擊，與新冠疫情相比，但其中最不同的，並不僅是中國經濟比重較上次更大，占全球排...

【疫情衝擊經濟1】世衛早預言80兆元蒸發 為何沒人理？

全球新冠病毒已經引發了一場史無前例的經濟危機，危機來的又快又猛，不僅因中國工廠關閉造成供應鏈斷鏈，貨架上無貨可賣，產生了…

有員工、沒了訂單又如何 大陸台商復工的第二波挑戰

2月下旬，一班由中國大陸東北瀋陽開出的高鐵列車一路往南疾駛，路途中一站都沒停，直到抵達1600公里之外的目的地無錫。這班...

大陸「整型」過的經濟數據中 三指標暗藏疫情衝擊程度

中國大陸公佈的數字，往往不是客觀的，而是要服務於政治，國家衛健委所公佈的新冠肺炎確診數與死亡數，已經兩次調整統計標準，主要強調新對策有效、確診病例持續下跌的趨勢，但是越是這樣，越讓外無法判斷是否已經到了轉折點。

遇到尹衍樑就轉彎 金融業制度何以淪為裝飾

大老闆的愛車被撞卻換來高階主管被記過？南山人壽大股東兼董事尹衍樑日前因為座車在公司停車場撞壞，一怒之下要求發出內部公告…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。