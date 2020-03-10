【疫情衝擊經濟2】何時會大難臨頭？ 理髮店會告訴你
許多人把2003年SARS疫情對全球經濟的衝擊，與新冠疫情相比，但其中最不同的，並不僅是中國經濟比重較上次更大，占全球排名第二，更重要的是，中國經濟在全球供應鏈的作用都比2003年要強多了，所以這次中國停產，沒有中國生產的零部件，其他國家也不得不停下來。
陸復工不如預期 連Switch都斷炊
大陸各省如今雖進入控制疫情與恢復生產並重的階段，但有許多疫區企業的員工無法及時返回崗位，導致復工進度不如預期，上月，現代汽車南韓組裝廠、起亞汽車的三家工廠、日產汽車的九州廠，都因零部件短缺而暫時停產。任天堂遊戲機Switch公告說無法穩定供貨。
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