【疫情衝擊經濟1】世衛早預言80兆元蒸發 為何沒人理？

全球新冠病毒已經引發了一場史無前例的經濟危機，危機來的又快又猛，不僅因中國工廠關閉造成供應鏈斷鏈，貨架上無貨可賣，產生了「供給衝擊」（supply shock），而且隨著疫情擴大到東亞、歐洲、中東和美國，這些地區的消費者不敢旅行、出門購物和用餐，需求也下滑了，又造成「需求衝擊」（demand shock），出現供給面和需求面雙重打擊的罕見危機。

這種傳染病讓工廠、機場、商店、學校，甚至整座城市都關閉，加上病毒捉摸不定，沒有人知道會有多少人感染，會持續多久，民眾會做出什麼樣的反應，這些不確定性讓經濟學家找不到可套用的模型，政府的決策者也拿不出有前例可循的辦法，降息無法讓工廠復工，減稅也不能讓民眾出門消費。