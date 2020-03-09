【疫情衝擊經濟3】降息、減稅都無效 因為問題不在「需求」上
紐約時報將當前新冠疫情描述為「聯準會及全球央行官員未曾面臨過的經濟威脅」，各國政府過去的政策，是用來維持經濟成長的工具和機制，並不適合用來控制此次危機，所以「目前還不存在因應劇本」。。
「供應衝擊 」與「需求衝擊」
喬治華盛頓大學副教授辛克萊（Tara Sinclair）把這種情況比作一家零售店。店內貨架上沒有商品，這是供應衝擊，貨架上商品琳瑯滿目卻沒有消費者，這是需求衝擊；大致上而言，提振短期需求，比提振短期供應來得容易。但如果店內起初是沒有商品可賣，後來人們不光顧那家店，許多人失業，失業者無法買任何東西，辛克萊說：「這就是我們現在面臨的風險。」
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