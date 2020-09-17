【航空尋路／上】星宇每天燒一輛特斯拉 年初23.5億增資已賠光

總統府前發言人丁允恭被爆性醜聞請辭，由於事件發生時，丁是陳菊高雄市長任內的新聞局長，如今的監察院長陳菊也被捲入此案，面臨監委調查。不過，陳菊不是我國憲政史上第一位被自家監委調查的監察院長，擔任第四屆院長的王建煊，4年任內創下首度被約詢，及移送紀律委員會的兩項紀錄。

2020-09-17 16:03