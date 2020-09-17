【航空尋路／上】星宇每天燒一輛特斯拉 年初23.5億增資已賠光
籌備3年、今年1月23日才風光首航的星宇航空，遇上新冠肺炎席捲全球，營運數字慘不忍睹，從拿到籌設許可到今年6月，25個月累計虧損高達28.1億元，相當於每天「燒掉」一輛頂級特斯拉。航空業界驚呼星宇虧損遠遠超過華航、長榮。
虧損直逼2位老大哥 讓外界驚訝
「好險，我們只有3架飛機。」今年2月底，星宇董事長張國煒出席星宇維修棚動土典禮，面對外界詢問星宇才開航就遇上疫情，他老神在在替員工打氣，還說稱「我們很幸運」，相對華航、長榮有八、九十架飛機和一萬多名員工生計要扛，星宇只有三架飛機、1000名員工，成本可說是「小巫見大巫」。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言