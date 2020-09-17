【航空尋路／上】星宇每天燒一輛特斯拉 年初23.5億增資已賠光

聯合報 / 侯俐安
今年1月23日才風光首航的星宇航空，遇上新冠肺炎席捲全球，營運數字慘不忍睹，相當於每天「燒掉」一輛頂級特斯拉。圖／星宇航空提供
今年1月23日才風光首航的星宇航空，遇上新冠肺炎席捲全球，營運數字慘不忍睹，相當於每天「燒掉」一輛頂級特斯拉。圖／星宇航空提供

籌備3年、今年1月23日才風光首航的星宇航空，遇上新冠肺炎席捲全球，營運數字慘不忍睹，從拿到籌設許可到今年6月，25個月累計虧損高達28.1億元，相當於每天「燒掉」一輛頂級特斯拉。航空業界驚呼星宇虧損遠遠超過華航、長榮。

虧損直逼2位老大哥 讓外界驚訝

「好險，我們只有3架飛機。」今年2月底，星宇董事長張國煒出席星宇維修棚動土典禮，面對外界詢問星宇才開航就遇上疫情，他老神在在替員工打氣，還說稱「我們很幸運」，相對華航、長榮有八、九十架飛機和一萬多名員工生計要扛，星宇只有三架飛機、1000名員工，成本可說是「小巫見大巫」。

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