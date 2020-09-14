【今日精摘】國民黨不參加海峽論壇／「令和大叔」菅義偉成日首相

聯合報 / 編輯王又立／整理

•央視節目主持人李紅一句「求和說」，讓國民黨是否赴海峽論壇產生變數，國民黨面對內外輿論壓力，主席江啟臣也在臉書要求李紅向王金平和國民黨道歉，不過陸方未有進一步緩頰，黨中央決定取消行程。原本預計帶團參加的立法院前院長王金平受訪也表示，「黨不去，我就不去」。國民黨文傳會主委王育敏表示，衡量目前兩岸的整體氣氛，不利雙方的交流對話，國民黨取消以政黨形式參加海峽論壇。

•日本首相安倍晉三因健康因素8月28日突然請辭，日本自民黨今天下午舉行代替黨員大會的兩院議員總會，進行黨主席補選。官房長官菅義偉獲377票支持，擊敗對手自民黨前幹事長石破茂和政務調查會長岸田文雄勝出。

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【今日精摘】國民黨不參加海峽論壇／「令和大叔」菅義偉成日首相

央視節目主持人李紅一句「求和說」，讓國民黨是否赴海峽論壇產生變數，國民黨面對內外輿論壓力，主席江啟臣也在臉書要求李紅向王金平和國民黨道歉，不過陸方未有進一步緩頰，黨中央決定取消行程。原本預計帶團參加的立法院前院長王金平剛受訪也表示，「黨不去，我就不去」。

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