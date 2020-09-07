17年來首次 漢光兵推美軍不來 用這行動更挺台灣
國軍漢光36號演習兵棋推演將在本月14至18日在國防部聯演大樓登場，由於新冠肺炎疫情管制影響，今年「美軍觀摩團」取消來台參與，成為國軍17年來首度沒有美軍觀察的漢光演習，兵推也將改為「議題式推演」，針對共軍近期對台所採取軍事威懾措施，進行攻防演練。
觀摩團始自2003年 布萊爾上將率團
美軍由退役上將率團來台觀摩國軍漢光演習，始自2003年，當年由曾任美軍太平洋司令、國家情報總監的退役上將布萊爾率團來台，爾後每年都由退役上將率文武官員組成的觀摩團抵台，藉由兵推深入國軍基層，驗證兵力動員狀況。
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