受虐童為何多是4歲？ 兒少安全網「空窗期」誰來守護

聯合報 / 記者吳淑君
林秀鳳說，兒童保護這件事應該更積極去超前部署，才能減少後面的不幸發生。圖為情境圖，非真實案例。圖／聯合報系資料照片
林秀鳳說，兒童保護這件事應該更積極去超前部署，才能減少後面的不幸發生。圖為情境圖，非真實案例。圖／聯合報系資料照片

南投4歲女童疑遭生母的陳姓同居人吸毒後凌虐致死；彰化4歲男童遭繼父虐打丟街死亡；台南4歲女童被燙到雙腳潰爛，這是今年發生的虐童案，這些孩子都只有4歲，14年前慘絕人寰的基隆水泥封屍案，受害女童也是4歲，這個年紀的孩子為何容易受虐？脆弱的小生命誰來接住？

2019年 6歲以下受虐高達2千多名

家扶基金會整理今年1到9月的新聞資料，發現有7名兒少不幸死亡，4個被虐死，3個因父母自殺陪葬，且其中5名是6歲以下兒童。根據衛福部2019年統計，在6歲學齡前的受虐兒童人數高達2244名，占整體五分之一，比例驚人。

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