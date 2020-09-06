受虐童為何多是4歲？ 兒少安全網「空窗期」誰來守護
南投4歲女童疑遭生母的陳姓同居人吸毒後凌虐致死；彰化4歲男童遭繼父虐打丟街死亡；台南4歲女童被燙到雙腳潰爛，這是今年發生的虐童案，這些孩子都只有4歲，14年前慘絕人寰的基隆水泥封屍案，受害女童也是4歲，這個年紀的孩子為何容易受虐？脆弱的小生命誰來接住？
2019年 6歲以下受虐高達2千多名
家扶基金會整理今年1到9月的新聞資料，發現有7名兒少不幸死亡，4個被虐死，3個因父母自殺陪葬，且其中5名是6歲以下兒童。根據衛福部2019年統計，在6歲學齡前的受虐兒童人數高達2244名，占整體五分之一，比例驚人。
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