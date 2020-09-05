【圖輯】攝影新聞眼／豬肉產地強制標示 疑慮能歇？

聯合報 / 記者陳柏亨整理
衛福部食藥署今針對「美牛開放、美豬訂定容許量及清楚標示」舉行安心自由選擇記者會，衛福部長陳時中說明含萊克多巴胺豬肉的殘留容許量及產地標要求。記者杜建重／攝影
衛福部食藥署今針對「美牛開放、美豬訂定容許量及清楚標示」舉行安心自由選擇記者會，衛福部長陳時中說明含萊克多巴胺豬肉的殘留容許量及產地標要求。記者杜建重／攝影

含萊克多巴胺美豬明年元月開放進口，衛福部長陳時中今宣布，明年元旦起大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或任何含豬肉的食品，都要清楚標示豬原料原產地。但各地縣市政府已憂心稽查人力不足，傳統攤商業者也批擾民。

陳時中今也預告萊劑美豬各部位最大殘留容許值，分四個部位，包含肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可食部位如（胃、腸、心臟、肺臟、舌頭、肚、腦、血等部位）0.01ppm，衛福部表示，我國女性坐月子有吃豬腎跟豬肝習慣，我國容許值比國際更嚴苛。但外界對食安及產地標示能否落實，疑慮不歇。

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美豬 陳時中

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