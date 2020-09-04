產量不堪負荷？加利口罩狂出新色賣翻天

口罩國家隊成員加利科技公司8月間進口337萬片中國製的非醫用口罩，冒充台製醫用口罩流入實名制通路，問題口罩印有Carry mask鋼印。加利老闆林明進怒嗆「很希望被踢出口罩國家隊」，稱「我員工的薪資是全台最高」，還說因為國家隊讓員工賣命加班受不了。但其實加利口罩在網路很夯，各色齊全且開賣即秒殺，網路還有不少團購社群，是媽媽界的熱銷商品。

薰衣草紫、蜜桃牛奶…特殊色熱銷

薰衣草紫、蜜桃牛奶、珊瑚橘、檸檬黃…加利口罩在網路團購販售，各色齊全，因為外裝盒有個藍色蝴蝶的標誌，網路上還有「蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區」專區，這兩天才宣布推出新色，薰衣草紫、青蘋綠、紫玫瑰、奶油黃已經很平常，還有蒂芬妮武士、桃子武士、玫瑰武士、牛仔紳士、草莓蛋糕、蜜桃牛奶二代、帝王黃、蒂芬妮綠、紅梅芝士…各種色彩，吸引不少人購買。網路還有「加利口罩分售區」社群，網友稱加利撞色口罩太美，買不停也用不完，故分裝出售。