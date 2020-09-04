產量不堪負荷？加利口罩狂出新色賣翻天

聯合報 / 記者陳洛薇
加利口罩不斷推出新色在網路販售。圖／取自「蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區」臉書
加利口罩不斷推出新色在網路販售。圖／取自「蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區」臉書

口罩國家隊成員加利科技公司8月間進口337萬片中國製的非醫用口罩，冒充台製醫用口罩流入實名制通路，問題口罩印有Carry mask鋼印。加利老闆林明進怒嗆「很希望被踢出口罩國家隊」，稱「我員工的薪資是全台最高」，還說因為國家隊讓員工賣命加班受不了。但其實加利口罩在網路很夯，各色齊全且開賣即秒殺，網路還有不少團購社群，是媽媽界的熱銷商品。

薰衣草紫、蜜桃牛奶…特殊色熱銷

薰衣草紫、蜜桃牛奶、珊瑚橘、檸檬黃…加利口罩在網路團購販售，各色齊全，因為外裝盒有個藍色蝴蝶的標誌，網路上還有「蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區」專區，這兩天才宣布推出新色，薰衣草紫、青蘋綠、紫玫瑰、奶油黃已經很平常，還有蒂芬妮武士、桃子武士、玫瑰武士、牛仔紳士、草莓蛋糕、蜜桃牛奶二代、帝王黃、蒂芬妮綠、紅梅芝士…各種色彩，吸引不少人購買。網路還有「加利口罩分售區」社群，網友稱加利撞色口罩太美，買不停也用不完，故分裝出售。

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口罩 加利

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2020「台灣-捷克經貿暨投資論壇」8月31日登場，會中捷克參議院議長韋德齊與國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花，共同見證亞洲．矽谷計畫執行中心與捷克Science and Technology Advanced Region （STAR），以及捷台商會與數位時代媒體集團及財團法人精密機械研究發展中心分別簽署三項合作備忘錄（MOU），象徵著台捷雙方將在AIoT、智慧城市、智慧機械及新創社群間緊密合作的新里程。

產量不堪負荷？加利口罩狂出新色賣翻天

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