國民黨終於做對了？黨部App評分高 還有神奇寶貝元素

食藥署查獲加利科技公司以非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售。大陸安徽省進口的紙箱棄置於該公司一旁的巷內；衛福部食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧表示，查獲加利科技有限公司以非醫用口罩混充實名制醫用口罩，主要分配在新北市10行政區，包括三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門，與宜蘭縣及少數分配於台北市。若民眾買到口罩本體標示「Carry mask」的口罩，可於9月4日起至9月11日至有販售口罩實名制的藥局或衛生所進行換貨。

2020-09-03 20:25