國民黨終於做對了？黨部App評分高 還有神奇寶貝元素
「跟不上時代，就會被時代淘汰！」國民黨江啟臣昨天舉行「數位黨部App」發表會，正式宣布國民黨進入數位黨部的時代，兌現了他競選主席時的政見。他認為國民黨過去數位化不足，也少了1個與支持者和人民溝通的管道，「只有跟上時代才能服務人民，為民服務是國民黨存在的最大意義」。
江啟臣 推動百年老店數位化
江啟臣3月競選舉席時推出「KMT Redesign」規畫，黨部數位化就是其中一項政見。江啟臣認為，國民黨面對年輕選票的流失、主流民意的挑戰、民進黨的專橫跋扈、新政黨的蠶食鯨吞，如果不振臂奮起，國民黨恐怕將面臨持續萎縮，逐漸凋零的困境，而數位化的來臨改變民眾的生活，民意的多元呈現已經不是過去能夠想像的。
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